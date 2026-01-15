Galatasaray'dan büyük hamle! Dursun Özbek Uğurcan Çakır transferini duyurdu

Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası'nda hedefine devam eden Galatasaray, ara transferde önemli hamleler yapmaya hazırlanıyor. Yedek kulübesini güçlendirecek transferler de planlayan Galatasaray'ın en önemli hedefi, pahalı ve yıldız bir orta saha transferi.