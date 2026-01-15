Galatasaray'dan büyük hamle! Dursun Özbek Uğurcan Çakır transferini duyurdu
Ara transfer döneminde pahalı ve yıldız bir orta saha oyuncusu alacak olan Galatasaray, rotasını İtalya'ya çevirdi. Burada birçok oyuncuyla temasta olan sarı kırmızılı takımda Başkan Dursun Özbek tavrını ortaya koydu ve istediği ismi açıkladı. Bu durum, sezon başındaki Uğurcan Çakır transferini hatırlattı.
Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası'nda hedefine devam eden Galatasaray, ara transferde önemli hamleler yapmaya hazırlanıyor. Yedek kulübesini güçlendirecek transferler de planlayan Galatasaray'ın en önemli hedefi, pahalı ve yıldız bir orta saha transferi.
Sarı kırmızılı takımın gündemine ilk olarak Manchester United forması giyen Manuel Ugarte geldi. Yüksek bir bonservisle katıldığı İngiliz ekibinde beklentileri karşılayamayan Uruguaylı oyuncu, takımdan ayrılma noktasına geldi.
Galatasaray'ın kiralık ve satın alma opsiyonlu olarak düşündüğü bu transferde Uruguaylı yıldızlar Fernando Muslera ve Lucas Torreira da devreye girerek Ugarte'yi ikna etmeyi başardı.
Ancak Manchester United'da teknik direktör Ruben Amorim'in kovulması ve Carrick'in göreve gelmesiyle süreç aksadı ve bilinmez bir hale geldi.