Galatasaray'dan astronomik teklif! Victor Osimhen için resmi adım atıldı deniyor
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş deplasmanına çıkacak olan Galatasaray'da hazırlıklar devam ederken bir yandan da yeni sezonun transfer çalışmalarına start verildi. Yönetimin sezon başında kiralanan Victor Osimhen için Napoli'ye resmi teklifini yaptığı iddia edildi.
Trendyol Süper Lig'de en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasında 9 puan fark bulunan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. 29. haftada Beşiktaş deplasmanına çıkacak olan sarı - kırmızılılar hazırlıklarına devam ederken, gelecek sezonun transferleri için de çalışmalarına başladı.
Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen, gösterdiği performansla hem teknik heyetin hem de taraftarların büyük beğenisini toplamıştı. Sarı - kırmızılıları sırtlayan Nijeryalı golcünün geleceği ise merak konusu oldu.
Avrupa'nın birçok büyük kulübü tarafınan yakınen takip edilen Osimhen için İtalya'dan dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.
Corriere dello Sport'un haberine göre Victor Osimhen'i takımda tutmak isteyen Galatasaray, Napoli'ye resmi teklif yaptı.