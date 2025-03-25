Galatasaray'dan astronomik teklif! Victor Osimhen için resmi adım atıldı deniyor

Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen, gösterdiği performansla hem teknik heyetin hem de taraftarların büyük beğenisini toplamıştı. Sarı - kırmızılıları sırtlayan Nijeryalı golcünün geleceği ise merak konusu oldu.