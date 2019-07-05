Galatasaray'dan Arda Turan ve Mehmet Topal sürprizi! Fatih Terim ikisini de istiyor
Yeni sezon transfer çalışmalarına hız kazandıran Galatasaray yönetimi, yerli kontenjanını genişletmek için Fatih Terim'in de onayıyla Mehmet Topal ve Arda Turan'la ilgileniyor.
Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Galatasaray, Şampiyonlar Ligi ve Spor Toto Süper Lig'e hızlı bir giriş yapmak istiyor. Transfer çalışmalarında ise rotayı yerli isimlere çeviren Galatasaray, Arda Turan ve Mehmet Topal'la ilgileniyor. Öyle ki geçmiş dönemde sarı kırmızılı formayı giyen iki oyuncunun yakın zamanda açıklanması bekleniyor.
Adem Büyük, Şener Özbayraklı ve Jimmy Durmaz’ı gibi isimleri kadrosuna katarak yerli kontenjanı genişleten Galatasaray, asıl sürprizleri sona saklamış görünüyor. İşte Galatasaray'ın Arda Turan ve Mehmet Topal hakkındaki planları...
Sarı-Kırmızılılar, Fenerbahçe’den ayrılan Mehmet Topal ile Başakşehir de kiralık olarak forma giyen Arda Turan’ı gündemine aldı. G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim’in de onayını alan yöneticiler, bu iki yıldız oyuncuyu kadrosuna katarak yerli kontenjanını sağlama almayı planlıyor.
Öte yandan Avrupa kulüplerinin de ilgisini çeken Topal'ın, Galatasaray’a gelmeye sıcak baktığı öğrenildi. Sarı kırmızılı kulüp, o bölgeye bonservis ödemeden transfer yapmak istiyor. Bu nedenle 33 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferi TL üzerinden 1+1 yıllık düşünülüyor.