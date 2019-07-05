Galatasaray'dan Arda Turan ve Mehmet Topal sürprizi! Fatih Terim ikisini de istiyor

Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Galatasaray, Şampiyonlar Ligi ve Spor Toto Süper Lig'e hızlı bir giriş yapmak istiyor. Transfer çalışmalarında ise rotayı yerli isimlere çeviren Galatasaray, Arda Turan ve Mehmet Topal'la ilgileniyor. Öyle ki geçmiş dönemde sarı kırmızılı formayı giyen iki oyuncunun yakın zamanda açıklanması bekleniyor.