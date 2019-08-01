Galatasaray'da yeni transfer Jean Michael Seri antrenmana çıktı
İhlas Haber Ajansı
Sarı-kırmızılı kulüp yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Galatasaray'ın yeni transferi Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Jean Michael Seri de antrenmana katıldı.
Galatasaray, 2019-2020 futbol sezonu hazırlıkları kapsamındaki çalışmalarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.
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Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Fatih Terim gözetiminde yapılan antrenman salonda core aktivasyon hareketleriyle başlandı.
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Daha sonra antrenman sahasında koordinasyon çalışması yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde interval koşular üzerinde duruldu.
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Antrenmana Fernando Muslera, Christian Luyindama ve Younes Belhanda’nın yanı sıra yeni transferler Jean Michael Seri de katıldı.
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