Galatasaray'da yeni transfer Jean Michael Seri antrenmana çıktı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Galatasaray'da yeni transfer Jean Michael Seri antrenmana çıktı

Sarı-kırmızılı kulüp yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Galatasaray'ın yeni transferi Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Jean Michael Seri de antrenmana katıldı.

Galatasaray'da yeni transfer Jean Michael Seri antrenmana çıktı - Sayfa 1

Galatasaray, 2019-2020 futbol sezonu hazırlıkları kapsamındaki çalışmalarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti. 

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Galatasaray'da yeni transfer Jean Michael Seri antrenmana çıktı - Sayfa 2

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Fatih Terim gözetiminde yapılan antrenman salonda core aktivasyon hareketleriyle başlandı. 

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Galatasaray'da yeni transfer Jean Michael Seri antrenmana çıktı - Sayfa 3

Daha sonra antrenman sahasında koordinasyon çalışması yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde interval koşular üzerinde duruldu. 

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Galatasaray'da yeni transfer Jean Michael Seri antrenmana çıktı - Sayfa 4

Antrenmana Fernando Muslera, Christian Luyindama ve Younes Belhanda’nın yanı sıra yeni transferler Jean Michael Seri de katıldı. 

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