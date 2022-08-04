Galatasaray'da yeni hedef Mertens! Pazarlıklar sürüyor

Tarihinin en kötü sezonunu geçiren Galatasaray, aynı durumu yeniden yaşamamak için kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Şu ana kadar Abdülkerim Bardakçı, Kazımcan Karataş, Sergio Oliveira, Leo Dubois, Haris Seferovic ve Fredrik Midtsjö'yü kadrosuna katan Galatasaray, şimdi de Napoli'de forma giyen Mertens için pazarlık masasına oturdu.