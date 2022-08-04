Galatasaray'da yeni hedef Mertens! Pazarlıklar sürüyor
Son olarak Fredrik Midtsjö ve Seferovic'i kadrosuna katan Galatasaray, bu kez gözünü Napoli'nin yıldızı Mertens'e çevirdi.
Tarihinin en kötü sezonunu geçiren Galatasaray, aynı durumu yeniden yaşamamak için kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Şu ana kadar Abdülkerim Bardakçı, Kazımcan Karataş, Sergio Oliveira, Leo Dubois, Haris Seferovic ve Fredrik Midtsjö'yü kadrosuna katan Galatasaray, şimdi de Napoli'de forma giyen Mertens için pazarlık masasına oturdu.
Orta sahası dışında hücum hattına da bir yıldız transferi yapacak Galatasaray'ın gündemine birçok oyuncu geldi.
Trabzonspor'dan ayrılan Nwakaeme, menajeri aracılığıyla sarı-kırmızılı kulübe önerildi ancak olumlu geri dönüş alamadı.
Nwakaeme gibi serbest statüde olan Dries Mertens ismine ise sıcak bakıldı ve pazarlıklar başladı.