BIST 13.048
DOLAR 44,29
EURO 51,32
ALTIN 6.700,99

Galatasaray'da Victor Osimhen'in kaçıracağı maçlar belli oldu! Fenerbahçe maçında oynayacak mı?

Galatasaray'da Victor Osimhen'in kaçıracağı maçlar belli oldu! Fenerbahçe maçında oynayacak mı?

Galatasaray’ın Liverpool’a 4-0 yenildiği maçta sakatlanan golcü futbolcu Victor Osimhen’in sağ kolunda kritik tespit edildi. Yıldız futbolcunun sakatlığı nedeniyle kaçıracağı maçlar belli olurken Fenerbahçe maçında forma giyip giymeyeceği de belli oldu.

Galatasaray'da Victor Osimhen'in kaçıracağı maçlar belli oldu! Fenerbahçe maçında oynayacak mı? - Resim: 1

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında İngiliz ekibi Liverpool ile karşı karşıya gelmişti. İlk maçı 1-0 kazanan Galatasaray deplasmanda rakibine 4-0 kaybederek turnunavaya veda etti. 

Galatasaray'da Victor Osimhen'in kaçıracağı maçlar belli oldu! Fenerbahçe maçında oynayacak mı? - Resim: 2

Galatasaray’da bu maçın önüne geçen olaylardan biri Victor Osimhen’in sakatlığı oldu. Müsabakanın 8. dakikasında kendi yarı alanında Ibrahima Konate'nin müdahalesiyle sakatlanan Osimhen, bir süre yer kaldı. Sağlık ekibinin müdahalesi sırasında Liverpool kaptanı Virgin van Dijk ile sarı-kırmızılı futbolcular arasında gerginlik yaşandı.

Galatasaray'da Victor Osimhen'in kaçıracağı maçlar belli oldu! Fenerbahçe maçında oynayacak mı? - Resim: 3

Sağ kolundan sakatlanan Osimhen, sargı yapılmasının ardından oyuna devam etti. Kolunu oynatamadığı görülen yıldız santrfor, bir süre kendisini denedi. Mücadelenin 30. dakikası civarında Lucas Torreira, teknik direktör Okan Buruk'a değişiklik yapması için uyarıda bulundu.

Galatasaray'da Victor Osimhen'in kaçıracağı maçlar belli oldu! Fenerbahçe maçında oynayacak mı? - Resim: 4

Değişiklik için Noa Lang hazırlık yaparken Osimhen, Buruk'a bir süre daha sahada kalmak istediğini işaret etti. Yıldız santrfor, devre arasında yerini Leroy Sane'ye bıraktı.

