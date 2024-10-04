Galatasaray'da Victor Osimhen depremi! 1-2 hafta yok deniyordu, taraftar yıkıldı
UEFA Avrupa Ligi ve Trendyol Süper Lig'de puan kayıpları yaşayan Galatasaray'da Victor Osimhen depremi yaşanıyor. Yakın tarihte sahalara dönmesi beklenen yıldız oyuncu hakkında son çıkan haberler taraftarda üzüntüye yol açtı. İşte detaylar...
UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında sahasında Galatasaray, Letonya temsilcisi RFS ile 2-2 berabere kaldı. Teknik direktör Okan Buruk, 2-2 sona eren mücadelenin ardından yaptığı açıklamada Osimhen'in yokluğundan bahsetti.
Buruk, "İyi bir kadromuz var. Eksikler olabiliyor. Çok formda olan Osimhen yoktu. Onla birlikte çözüm de üretebiliyorsunuz. Icardi de rahat gezip etkili olabiliyor. Giren oyunculardan beklentim daha fazlaydı." dedi.
Kasımpaşa maçında Osimhen şoku yaşanmıştı
Galatasaray'ın sahasında Kasımpaşa ile karşılaştığı maçın ilk yarısında sakatlık yaşayan Nijeryalı golcü bir ara kendisini yere bıraktı. Tedavisinin ardından oyuna devam eden yıldız oyuncu ilk devreyi tamamladı, ancak ikinci yarıya çıkmadı.
Galatasaray'dan açıklama
Sarı-kırmızılılar, Victor Osimhen'in MR'ı sonrası resmi siteden bir açıklama yayınlamıştı. Açıklamada; "Trendyol Süper Lig’in yedinci haftasındaki Kasımpaşa karşılaşmasında sol üst arka adalesinde ağrı hisseden ve bugün sponsor hastanemiz Medicana’da yapılan kontrollerinde sol üst arka adale grubunda strain (zorlanma ve kanama) tespit edilen futbolcumuz Victor Osimhen’in tedavisine başlanmıştır." ifadelerine yer verilmişti.