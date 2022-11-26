Galatasaray'da transfer harekatı! 5 isim yolcu, 3 sürpriz isim geliyor!
Galatasaray'da transfer harekatı başlıyor. Kış transfer dönemini hareketli geçrimeyi planlayan sarı-kırmızılılarda tam 5 isimle yolların ayrılma ihtimali oluşurken, 3 sürpriz ismin transferi de söz konusu. İşte detaylar...
Kadrosunda Mauro Icardi, Dreyers Mertens, Juan Mata gibi yıldız isimleri barındıran sarı kırmızılılar, şimdiden çalışmalara başladı. Gelecek ve gidecek oyuncular için yoğun uğraş veriliyor.
Galatasaray, yabancı kontenjanını açmak için yollarını ayırmak istediği öncelikli iki ismi belirledi.
Sarı-kırmızılılar, Hollandalı sol bek Patrick van Aanholt ve Benfica'dan kiralık olarak gelen Haris Seferovic ile yolları kesin olarak ayırmak istiyor.
Boey için teklif bekleniyor!
Galatasaray'da bu sezon sürpriz bir çıkış yapan Sacha Boey için teklif bekleniyor.
Fransız takımlarının ilgilendiği Boey için sarı kırmızılar 10 milyon Euro'luk bonservis talebi var.