Galatasaray'da tarihi seçim! Oy kullanma işlemi başladı 5 aday neler söyledi?
GALATASARAY'da başkanlık seçimi başladı. Galatasaray Lisesi’nde yapılan seçimde Metin Öztürk, İbrahim Özdemir, Eşref Hamamcıoğlu, Burak Elmas ve Yiğit Şardan yarışıyor. Oy kullanma işlemi başladı.
Galatasaray camiasının aylardır merakla beklediği ‘Yeni başkan kim olacak?’ sorusunun cevabı bugün belli olacak. Sarı kırmızılı kulübün üyeleri, bugünkü seçimli olağan genel kurulda Galatasaray’ın 38. başkanını seçecek. Galatasaray Lisesi’nde gerçekleşen seçimde oy verme işlemi saat 10.00’da başladı. Oy verme işlemi saat 15.00’te sona erecek.
Yeni başkan ve yönetim kurulu, 3 yıl süreyle görev yapacak. Mevcut başkan Mustafa Cengiz’in sağlık sorunları nedeniyle yeniden aday olmadığı Galatasaray’da 5 isim başkanlık için yarışacak. Seçimde Metin Öztürk, İbrahim Özdemir, Eşref Hamamcıoğlu, Burak Elmas ve Yiğit Şardan, başkanlık için üyelerden oy istiyor.
Başkan Mustafa Cengiz Genel Kurul'a katılamadı
Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Olağan Seçimli Genel Kurul’un açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Mevcut Başkan Mustafa Cengiz’in sağlık sorunları nedeniyle toplantıya katılamadığını belirten ve kendisine bu süreçteki çalışmaları nedeniyle teşekkür ederek sözlerine başlayan Yusuf Günay, şöyle konuştu:
"3 yılın sonuna geldik. 3 yılın yorgunluğunu giderecek bir haber aldık. 3’üncü yılın sonunda UEFA, anlaşma çerçevesinde söz verdiğimiz bütün konuların yerine getirildiğini tespit etti ve bizi Finansal Fair-Play’den (FFP) çıkardı. Umuyoruz ki seçimleri kazanacak yönetim daha rekabetçi bir takım yaratabilecek. Bugün burada bir demokrasi ortamı içerisinde 5 başkan adayı arkadaşımız, 5 ayrı renkle yarışacaklar. Günün sonunda kazanan, sarı-kırmızı renk olacak, Galatasaray olacak."