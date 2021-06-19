Galatasaray'da tarihi seçim! Oy kullanma işlemi başladı 5 aday neler söyledi?

"3 yılın sonuna geldik. 3 yılın yorgunluğunu giderecek bir haber aldık. 3’üncü yılın sonunda UEFA, anlaşma çerçevesinde söz verdiğimiz bütün konuların yerine getirildiğini tespit etti ve bizi Finansal Fair-Play’den (FFP) çıkardı. Umuyoruz ki seçimleri kazanacak yönetim daha rekabetçi bir takım yaratabilecek. Bugün burada bir demokrasi ortamı içerisinde 5 başkan adayı arkadaşımız, 5 ayrı renkle yarışacaklar. Günün sonunda kazanan, sarı-kırmızı renk olacak, Galatasaray olacak."