Galatasaray'da sürpriz gelişme! Barış Alper takımdan ayrılıyor
Galatasaray'da son haftalarda performansıyla eleştirilen Barış Alper Yılmaz'a, hem Arap kulüplerinden hem de Premier Lig ekiplerinden yoğun ilgi var.
Bu sezon inişli çıkışlı bir performans sergileyen Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'da forması için mücadele etmeye devam ederken, yönetimin oyuncu için gelen teklifleri değerlendirmeye alabileceği konuşuluyor.
Yaz aylarında Suudi Arabistan temsilcisi NEOM ile büyük ölçüde anlaşan 24 yaşındaki futbolcunun transferi, Galatasaray yönetiminin onay vermemesi nedeniyle iptal olmuştu.
Ancak devre arasında durum değişebilir. Sarı-kırmızılıların, cazip bir teklif gelmesi halinde oyuncunun ayrılığına onay vereceği ileri sürülüyor.
ARAP VE PREMİER LİG KULÜPLERİ PEŞİNDE
İngiliz basınına göre Barış Alper Yılmaz'a sadece Arap kulüpleri değil, aynı zamanda bazı Premier Lig ekipleri de yakın ilgi gösteriyor.