BIST 11.468
DOLAR 41,38
EURO 48,74
ALTIN 4.955,09

Galatasaray'da Osimhen şoku! Yeniden hastane yolu göründü

|
Galatasaray'da Osimhen şoku! Yeniden hastane yolu göründü

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, takımla antrenmanlara başladı ama tam olarak iyileşmedi. Yıldız golcü teknik direktör Okan Buruk'a da mesaj verdi.

Galatasaray'da Osimhen şoku! Yeniden hastane yolu göründü - Resim: 1

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle takımının Şampiyonlar Ligi'nde Frankfurt ile oynadığı maçta forma giyemeyen Victor Osimhen ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

17
Galatasaray'da Osimhen şoku! Yeniden hastane yolu göründü - Resim: 2

YENİDEN MR'A GİRİYOR

Galatasaray'da Victor Osimhen henüz tam anlamıyla iyileşmedi. Ağrıları devam eden yıldız futbolcu, bugün tekrar MR'a girecek.

27
Galatasaray'da Osimhen şoku! Yeniden hastane yolu göründü - Resim: 3

Öte yandan Sabah gazetesinde yer alan haberde ise Osimhen’in tam hazır olduktan sonra oynamak istediği ve bu noktada teknik direktör Okan Buruk'a da mesajını ilettiği belirtildi.

37
Galatasaray'da Osimhen şoku! Yeniden hastane yolu göründü - Resim: 4

OYNAMAYI DÖRT GÖZLE BEKLEDİĞİ MAÇ LİVERPOOL...

Haber detayında yıldız golcünün Şampiyonlar Ligi’nin 2. haftasında Galatasaray'ın Liverpool’la karşılaşacağı maçta oynamayı çok istediği aktarıldı.

47