Galatasaray'da Osimhen rüyası erken bitiyor! Yıldız futbolcu ocakta o takıma gitmek istiyor

Şu ana kadar Galatasaray formasıyla 4 maça çıkan ve bu maçlar 2 gol 4 asist ile 6 gole direkt katkıda bulunan Nijeryalı yıldız için son günlerde bir çok iddia ortaya atılırken, İtalyan basınında yer alan haberlerde Galatasaray'ın Osimhen'in bonservisini almak için harekete geçeceği iddiası taraftarları oldukça heyecanlandırmıştı.