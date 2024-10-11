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Galatasaray'da Osimhen rüyası erken bitiyor! Yıldız futbolcu ocakta o takıma gitmek istiyor

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Galatasaray'da Osimhen rüyası erken bitiyor! Yıldız futbolcu ocakta o takıma gitmek istiyor

Galatasaray'ın yıldız ismi Victor Osimhen, kısa sürede taraftarın gönlünü kazanırken yıldız isim için Sarı-Kırmızılıları üzen bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Galatasaray'da Osimhen rüyası erken bitiyor! Yıldız futbolcu ocakta o takıma gitmek istiyor

Galatasaray'ın sezon başında kiralık olarak kadrosun kattığı ve tüm dünyada oldukça ses getiren transferi Victor Osimhen, gerek attığı goller gerekse tavırlarıyla Galatasaray taraftarının sevgilisi olmuştu.

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Galatasaray'da Osimhen rüyası erken bitiyor! Yıldız futbolcu ocakta o takıma gitmek istiyor

Şu ana kadar Galatasaray formasıyla 4 maça çıkan ve bu maçlar 2 gol 4 asist ile 6 gole direkt katkıda bulunan Nijeryalı yıldız için son günlerde bir çok iddia ortaya atılırken, İtalyan basınında yer alan haberlerde Galatasaray'ın Osimhen'in bonservisini almak için harekete geçeceği iddiası taraftarları oldukça heyecanlandırmıştı.

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Galatasaray'da Osimhen rüyası erken bitiyor! Yıldız futbolcu ocakta o takıma gitmek istiyor

Ancak tam da bu gelişmenin üzerine Premier Lig devi Chelsea'nin Napoli ile iletişime geçtiği, Osimhen'in de İngiliz ekibine gitmeyi çok istediği öğrenildi.

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Galatasaray'da Osimhen rüyası erken bitiyor! Yıldız futbolcu ocakta o takıma gitmek istiyor

Chelsea'nin ocak ayında yıldız ismin transferi için resmi girişimlere başladığı öne sürülürken, bu hamlenin Chelsea'ye 81 milyon euroya mâl olabileceği, Galatasaray'ın bu transferden 6 milyon euroyu kasasına koyacağı da okuyuculara aktarıldı.

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