Galatasaray'da Okan Buruk'tan Victor Osimhen açıklaması
Victor Osimhen'in Galatasaray'da kalıp kalmayacağı hala merak ediliyor. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, konuyla ilgili çarpıcı sözler sarf etti. Okan Buruk'un Osimhen açıklaması şöyle...
Süper Lig'de 25. şampiyonluğunu ilan ederek 5. yıldızı takan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, RAMS Park Stadı'nda AA muhabirlerinin sorularını yanıtladı. Okan Buruk, Victor Osimhen'in geleceğiyle ilgili taraftarı heyecanlandıran açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı şu ifadeleri kullandı:
"Osimhen'in geliş sürecinde teknik adam olarak 'Gerçekten, kesinlikle geliyor musun?' diye sormuştum. 'Galatasaray'ı çok takip ediyorum, çok seviyorum, o tutkuyu yaşamak istiyorum.' demişti.
Onu almak bizim için çok önemli, önemli teklifler var. Burayı nasıl sahiplendiğini gördükten sonra bence Osimhen'i burada ikna edebilecek o kadar çok şey var ki...
Bu durum bizi ümitlendiriyor ama bir de bunun maddi durumu var. Başkanımızın ne gerekiyorsa yapacağını biliyorum. Burada top Osimhen'de. Benzer süreci Icardi'de de yaşamıştık.