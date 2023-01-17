Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan fiyaskosu! Maliyeti dudak uçuklattı

Galatasaray'a olaylı bir sürecin ardından transfer olan Oğulcan Çağlayan, Giresunspor'da da tutunamadı. Yeşil-beyazlılarla ligde ilk 11'de sahaya çıkamayan ve toplamda sadece 405 dakika süre alabilen 26 yaşındaki oyuncu, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Pendikspor'a kiralandı.