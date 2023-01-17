Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan fiyaskosu! Maliyeti dudak uçuklattı
Transferi Galatasaray ile Rizespor arasında gerilime neden olan ve daha sonra mahkemeye intikal eden süreç yaşanan Oğulcan Çağlayan, Giresunspor'da tutunamadı ve TFF 1. Lig'in yolunu tuttu. Galatasaray'ın bonservisi elinde olarak kadrosuna katmayı planladığı 26 yaşındaki oyuncunun sarı-kırmızılılara maliyet ise dudak uçuklattı. İşte detaylar...
Galatasaray'a olaylı bir sürecin ardından transfer olan Oğulcan Çağlayan, Giresunspor'da da tutunamadı. Yeşil-beyazlılarla ligde ilk 11'de sahaya çıkamayan ve toplamda sadece 405 dakika süre alabilen 26 yaşındaki oyuncu, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Pendikspor'a kiralandı.
Oğulcan Çağlayan sarı-kırmızılılarda görev yaptığı 1.5 sezon içinde toplam 26 maça çıkabilmiş, 4 gol, 1 asiste imza atmıştı.
Daha sonra Eyüpspor'a kiralanan Çağlayan 11 karşılaşmada 3 gol attı.
Galatasaray'da teknik Direktör Okan Buruk tarafından istenmeyen yıldız adayı Giresunspor'a gönderildi ve burada da 8 lig maçında sonradan oyuna girdi. Beklenen performansı sergileyemen Oğulcan Çağlayan'ın sözleşmesi feshedildi.