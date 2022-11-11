Galatasaray'da neşter vuruldu: Büyük umutlarla gelmişti, iki isimle yollar ayrılıyor!
Süper Lig'e şampiyonluk parolasıyla giren Galatasaray'da devre arası iki ayrılık yaşanacak. Sarı-Kırmızılı ekibe sezon başında büyük umutlarla gelen Seferovic ve Yunus Akgün'ün takıma veda edeceği iddia edildi. Öte yandan Galatasaray'ın genç yıldızı Yunus Akgün'e gelen teklifte belli oldu. İşte detaylar...
Okan Buruk yönetiminde sezona inişli çıkışlı bir performans ortaya koyan Galatasaray, derbide Beşiktaş'ı mağlup ederek ligde iki maç üst üste kazandı.
24 puanla 3. sırada yer alan sarı-kırmızılı takımda lider Fenerbahçe'nin 5 puan gerisinde bulunuyor. Dünya Kupası arasını iyi değerlendirmek isteyen yönetim, ara transfer dönemi için de kolları sıvadı.
Galatasaray'da kadroya yeni katılacak isimlerin yanında takımdan ayrılması beklenen futbolcular da netleşmeye başladı. Cimbom'da iki oyuncunun ayrılık aşamasında olduğu iddia ediliyor.
Transfer döneminde büyük umutlarla Galatasaray'a kiralık olarak gelen İsviçreli golcü Haris Seferovic ile yolların ayrılacağı ifade ediliyor.