Galatasaray'da Mauro Icardi'nin sözleşmesindeki özel madde ortaya çıktı!
Bu sezon gösterdiği performansla eleştiri oklarının hedefi olan Mauro Icardi, Alanyaspor maçı sonrası direkt havalimanının yolunu tuttu. 1 ay içinde 3. kez yurt dışına çıktığı belirtilen Arjantinli yıldızın sözleşmesinde özel bir madde olduğu iddia edildi.
Alanyaspor maçında etkisiz kalan Mauro İcardi, 90 dakikanın ardından stadı ilk terk eden isimdi. Maç sonrasında taraftarlar, G.Saraylı oyuncuları çağırdı. Tüm takım, çocukları ile birlikte tribünlere giderken 1 isim eksikti. Bu anları yedek kulübesinden izleyen Arjantinli futbolcu, oyundan çıkarken sergilediği sinirli tavrını da devam ettirdi. Sonrasında soyunma odasından sivil kıyafetleriyle çıkıp doğruca havalimanının yolunu tutan İcardi, yaptığı paylaşımla tatile çıktığını gösterdi.
Sabah'ta yer alan habere göre bir ay içinde üçüncü kez İstanbul dışına çıkan Arjantinli forvetin sözleşmesinde özel uçak kullanmasıyla ilgili madde olduğu ortaya çıktı.
Sezon içinde 8 kez özel uçakla seyahat etme imkânı olan İcardi için sarı-kırmızılı kulübün kasasından sezonluk 500 bin Dolar'a yakın ulaşım parası çıkıyor.
Garanti ücreti 6 milyon Euro olan yıldız oyuncuya sponsorlar ve başkan Dursun Özbek'in desteğiyle 4 milyon Euro daha ödeniyor.