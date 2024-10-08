Galatasaray'da Mauro Icardi'nin sözleşmesindeki özel madde ortaya çıktı!

Alanyaspor maçında etkisiz kalan Mauro İcardi, 90 dakikanın ardından stadı ilk terk eden isimdi. Maç sonrasında taraftarlar, G.Saraylı oyuncuları çağırdı. Tüm takım, çocukları ile birlikte tribünlere giderken 1 isim eksikti. Bu anları yedek kulübesinden izleyen Arjantinli futbolcu, oyundan çıkarken sergilediği sinirli tavrını da devam ettirdi. Sonrasında soyunma odasından sivil kıyafetleriyle çıkıp doğruca havalimanının yolunu tutan İcardi, yaptığı paylaşımla tatile çıktığını gösterdi.