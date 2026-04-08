BIST 13.486
DOLAR 44,55
EURO 52,14
ALTIN 6.894,51

Galatasaray'da Mauro Icardi'den gece yarısı olay paylaşım

Galatasaray'da sözleşme durumu belirsizliğini koruyan Mauro Icardi, hakkında çıkan iddialar ve eleştirilere sosyal medyadan sert tepki gösterdi.

Galatasaray'da Mauro Icardi'den gece yarısı olay paylaşım - Resim: 1

Galatasaray'da 4. sezonunu geçiren Mauro Icardi'nin sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Kulüple henüz anlaşma sağlamayan Arjantinli yıldızın geleceği belirsizliğini korumaya devam ediyor.

14
Galatasaray'da Mauro Icardi'den gece yarısı olay paylaşım - Resim: 2

Geçirdiği ağır sakatlıkların ardından eski performansından uzak olduğu gerekçesiyle eleştirilen 33 yaşındaki yıldız oyuncu, sosyal medya hesabından hakkında çıkan iddialara ve yapılan eleştirilere sert bir tepki gösterdi. Icardi şu ifadeleri kullandı:

24
Galatasaray'da Mauro Icardi'den gece yarısı olay paylaşım - Resim: 3

"Yarın ne uyduracaklar merak ediyorum"

"Sessizlik onları ele verdi; çünkü gürültü kesildiğinde, ondan beslenenler açığa çıkar. Besinsiz kalan parazitler kendiliğinden yok olur. Bunun gazetecilik değil, bağımlılık olduğu çok açık. Yarın ne uyduracaklar merak ediyorum, sizi dikkatle okuyorum."

34
Galatasaray'da Mauro Icardi'den gece yarısı olay paylaşım - Resim: 4

Sarı-kırmızılı formayla bu sezon 40 kez sahaya çıkan Icardi, 15 gol - 2 asistlik performans gösterdi.

44