Galatasaray'da İlkay Gündoğan sesleri!
Galatasaray'da, İlkay Gündoğan gündemdeki yerini koruyor. Sarı-kırmızılıların, İlkay'ın transferinde kısa sürede yol alması bekleniyor.
Galatasaray yönetimi, Victor Osimhen transferinin sonuçlanmasının ardından diğer bölgelere yapılacak takviyelere odaklanacak.
Orta saha için Hakan Çalhanoğlu’yla birlikte listede yer alan bir diğer futbolcu İlkay Gündoğan...
TRT Spor'un haberine göre; sarı-kırmızılılar, belirlenen isimler için ilerleyen günlerde temaslarını sıklaştıracak.
BONSERVİSİNİ ALMAK İSTİYOR
İlkay Gündoğan, Galatasaray’da forma giymek istediğini Kulüpler Dünya Şampiyonası öncesinde yönetime iletmişti.
Manchester City ile sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan 34 yaşındaki futbolcu, bonservisini kulübünden almayı hedefliyor.