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Galatasaray'da İlkay Gündoğan sesleri!

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Galatasaray'da İlkay Gündoğan sesleri!

Galatasaray'da, İlkay Gündoğan gündemdeki yerini koruyor. Sarı-kırmızılıların, İlkay'ın transferinde kısa sürede yol alması bekleniyor.

Galatasaray'da İlkay Gündoğan sesleri! - Resim: 1

Galatasaray yönetimi, Victor Osimhen transferinin sonuçlanmasının ardından diğer bölgelere yapılacak takviyelere odaklanacak.

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Galatasaray'da İlkay Gündoğan sesleri! - Resim: 2

Orta saha için Hakan Çalhanoğlu’yla birlikte listede yer alan bir diğer futbolcu İlkay Gündoğan...

TRT Spor'un haberine göre; sarı-kırmızılılar, belirlenen isimler için ilerleyen günlerde temaslarını sıklaştıracak.

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Galatasaray'da İlkay Gündoğan sesleri! - Resim: 3

BONSERVİSİNİ ALMAK İSTİYOR

İlkay Gündoğan, Galatasaray’da forma giymek istediğini Kulüpler Dünya Şampiyonası öncesinde yönetime iletmişti.

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Galatasaray'da İlkay Gündoğan sesleri! - Resim: 4

Manchester City ile sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan 34 yaşındaki futbolcu, bonservisini kulübünden almayı hedefliyor.

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