Galatasaray'da flaş Mauro Icardi gelişmesi! Yönetim düğmeye bastı

Süper Lig'de Başakşehir'i 7-0 mağlup eden Galatasaray , Dünya Kupası arasına moralli girdi. Son haftaların yıldızı Mauro Icardi gollerini sıralamaya devam etti. 29 yaşındaki golcünün bonservisini almak isteyen Galatasaray'a geçtiğimiz günlerde rakip çıktığı iddia edilmişti. Sarı-Kırmızılı yönetim ise yıldızı için harekete geçmeye hazırlanıyor. İşte detaylar...