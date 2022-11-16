Galatasaray'da flaş Mauro Icardi gelişmesi! Yönetim düğmeye bastı
Galatasaray sezon başında PSG'den kadrosuna kiralık olarak kattığı golcü oyuncusu Mauro Icardi için düğmeye bastı. Son maçlarda gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Arjantinli yıldızın taliplerinin arttığı ve son olarak Roma'nın transfer etmek istediği iddia edilmişti. Sarı- Kırmızılı yönetim Icardi'nin bonservisini almak için birkaç gün içinde PSG ile bir toplantı gerçekleştirecek. İşte detaylar...
Süper Lig'de Başakşehir'i 7-0 mağlup eden Galatasaray , Dünya Kupası arasına moralli girdi. Son haftaların yıldızı Mauro Icardi gollerini sıralamaya devam etti. 29 yaşındaki golcünün bonservisini almak isteyen Galatasaray'a geçtiğimiz günlerde rakip çıktığı iddia edilmişti. Sarı-Kırmızılı yönetim ise yıldızı için harekete geçmeye hazırlanıyor. İşte detaylar...
Galatasaray'ın, sezon başında PSG'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mauro Icardi ile ilgili flaş transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Özellikle Beşiktaş derbisinde attığı gollerle dikkat çeken Icardi'nin, sezon sonunda takımda kalıp kalmayacağı merak konusuydu.
Son olarak 7-0'lık Başakşehir galibiyetinde Mauro Icardi, Galatasaray'ın 2. golünü kaydeden isim oldu. Arjantinli golcü, Torreira'nın kazandırdığı penaltıda topun başına geçti ve sert şutunda kaleci ile topu farklı köşelere gönderdi.
Başakşehir savunmasının hatasını değerlendiren Kerem, pas arası yaparak kendi yarı alanının sol tarafında topu kaptı. Sol taraftan topu taşıyan genç oyuncu, Icardi'yi ceza sahası sol çaprazında topla buluşturdu.