Galatasaray'da Falcao bereketi! Şölen kapalı gişe

Uzun uğraşlar sonunda Monaco'dan Radamel Falcao'yu 3 yıllığına renklerine bağlayan Galatasaray'da Sarı-Kırmızılılar, GS Store'lardaki formalara hücum etti. Bir çok mağazada forma kalmadı. Özel olarak hazırlanmış Falcao tişörtlerini internetten satışa çıkartan Cimbom bugünden itibaren mağazalarda da tişört satışlarına başlayacak.