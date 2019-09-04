Galatasaray'da Falcao bereketi! Şölen kapalı gişe
Galatasaray Falcao’nun imza törenini paraya çevirecek. Falcao transferinin açıklanmasından sonra 5 loca, 4 bin kombine ve binlerce forma satan Galatasaray'ın kasasına 20 milyona yakın para girecek.
Uzun uğraşlar sonunda Monaco'dan Radamel Falcao'yu 3 yıllığına renklerine bağlayan Galatasaray'da Sarı-Kırmızılılar, GS Store'lardaki formalara hücum etti. Bir çok mağazada forma kalmadı. Özel olarak hazırlanmış Falcao tişörtlerini internetten satışa çıkartan Cimbom bugünden itibaren mağazalarda da tişört satışlarına başlayacak.
Falcao tişörtlerini 69,90'dan Falcao atkılarını 34.90'dan satan Sarı- Kırmızılılar kombine satışlarına da büyük ilgi gösterdi. Falcao'nun transferi sonrası 4 bin kombine daha satıldı.
Elde kalan localardan 5'ini satan 5'i için de söz alan Sarı-Kırmızılılar'ın ürün ve kombine satışıyla beraber bir hafta içinde kasasına 20 milyon lira gireceği tahmin ediliyor.
Bugün saat 19.05'teki imza törenini izlemek ise 23 lira. 250 liralık alışveriş yapana ise bilet bedava. Bugünkü ürün ve bilet hasılatın yaklaşık 2-3 milyon olması bekleniyor.