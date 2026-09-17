Galatasaray'da deprem! Okan Buruk o isme kapıyı gösterdi...
Süper Lig’de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray, ara transfer dönemi öncesinde kadro planlamasına hız verdi. Beklentilerin altında kalan ve yüksek maliyetiyle dikkat çeken yıldız sağ bek gözden çıkarıldı.
Galatasaray'da deprem üstüne deprem yaşanıyor. Okan Buruk 23 milyon euroluk yıldızın biletini kesti, kendine kulüp bul uyarısında bulundu.
Galatasaray'da Ocak ayı transfer dönemi öncesi takımdan gönderilecek isimler netleşti. Teknik direktö Okan Buruk, ortalarda görünmeyen sağ bek için düğmeye bastı.
OKAN BURUK 23 MİLYON EUROLUK YILDIZIN BİLETİNİ KESTİ
Sarı-kırmızılı ekipte sezon başından bu yana sergilediği grafikle hayal kırıklığı olan Wilfried Singo’nun geleceği netleşti. Teknik heyetin gözünden düşen ve planlar arasında yer almayan 26 yaşındaki sağ bek ile yolların ayrılmasına karar verildi.
Sarı-kırmızılı formayla ligde yalnızca 2 müsabakada boy gösterebilen ve toplamda sadece 41 dakika süre alabilen Fildişi Sahilli futbolcu, yaşadığı sakatlık nedeniyle de sahalardan uzak kaldı.
Yıllık 4.8 milyon Euro’luk net maaşıyla kulüp bütçesini zorlayan oyuncunun menajeriyle görüşen Galatasaraylı idareciler, ocak ayı için talimatı verdi.
Yönetim, yüksek maliyetli yıldız ismi devre arasında takımdan göndermek konusunda kararlı. Bonservisiyle satılamaması halinde dahi oyuncunun öncelikle kiralık olarak bütçeden düşürülmesi hedefleniyor.
Singo ile yolların ayrılmasının ardından sağ bek pozisyonuna neşter vurulacak. Roland Sallai’yi bu bölgede rekabete sokacak ve istikrar sağlayacak yeni bir ismi kadroya katmak isteyen yönetim, ara transfer döneminde boşluğu vakit kaybetmeden doldurmayı planlıyor.