Galatasaray'da deprem! Okan Buruk o isme kapıyı gösterdi...

OKAN BURUK 23 MİLYON EUROLUK YILDIZIN BİLETİNİ KESTİ

Sarı-kırmızılı ekipte sezon başından bu yana sergilediği grafikle hayal kırıklığı olan Wilfried Singo’nun geleceği netleşti. Teknik heyetin gözünden düşen ve planlar arasında yer almayan 26 yaşındaki sağ bek ile yolların ayrılmasına karar verildi.