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Galatasaray'da büyük operasyon! Okan Buruk o isimleri gönderiyor

Galatasaray'da büyük operasyon! Okan Buruk o isimleri gönderiyor

Transfer sezonunun bitmesine yakın art arda transferlerini açıklayan Galatasaray'da takıma neşter vuruluyor.

Galatasaray'da büyük operasyon! Okan Buruk o isimleri gönderiyor

Tarihinin en kötü sezonunu geçiren Galatasaray, aynı durumu yeniden yaşamamak için takımda köklü değişikliğe gidiyor. Teknik direktör Okan Buruk'un isteği doğrultusunda Emre Taşdemir, Sacha Boey, Omar, İsmail Çipe gibi isimlerle yollar ayrılıyor.

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Galatasaray'da büyük operasyon! Okan Buruk o isimleri gönderiyor

İşte Okan Buruk'un gelecek sezon planında takımda düşünmediği isimler...

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Galatasaray'da büyük operasyon! Okan Buruk o isimleri gönderiyor

İşte deneyimli çalıştırıcının gelecek sezon kadroda düşünmediği o isimler:

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Galatasaray'da büyük operasyon! Okan Buruk o isimleri gönderiyor

EMRE TAŞDEMİR

Geçtiğimiz sezon Giresunspor'da kiralık olarak forma giyen Emre Taşdemir, Galatasaray'ın gelecek planları arasında yer almıyor. 26 yaşındaki sol bekin 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

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