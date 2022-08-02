Galatasaray'da büyük operasyon! Okan Buruk o isimleri gönderiyor
Transfer sezonunun bitmesine yakın art arda transferlerini açıklayan Galatasaray'da takıma neşter vuruluyor.
Tarihinin en kötü sezonunu geçiren Galatasaray, aynı durumu yeniden yaşamamak için takımda köklü değişikliğe gidiyor. Teknik direktör Okan Buruk'un isteği doğrultusunda Emre Taşdemir, Sacha Boey, Omar, İsmail Çipe gibi isimlerle yollar ayrılıyor.
İşte Okan Buruk'un gelecek sezon planında takımda düşünmediği isimler...
İşte deneyimli çalıştırıcının gelecek sezon kadroda düşünmediği o isimler:
EMRE TAŞDEMİR
Geçtiğimiz sezon Giresunspor'da kiralık olarak forma giyen Emre Taşdemir, Galatasaray'ın gelecek planları arasında yer almıyor. 26 yaşındaki sol bekin 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.