Galatasaray'da büyük ayrılık yaşanabilir! Muslera'nın yeni adresini duyurdular! Anlaşma şartları bile belli...
Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera'nın Sarı-Kırmızılılar ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona ererken henüz yeni bir anlaşma sağlanabilmiş değil. Uruguaylı file bekçisi için birçok iddia ortaya atılırken şimdi de İtalyan kulübünün devreye girdiği yazıldı. İşte detaylar..
Trendyol Süper Lig'de bu sezon da şampiyonluğu göğüslemek isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...
Sarı kırmızılı takımda uzun yıllardır başarılı bir şekilde forma giyen ve yeni sözleşme imzalaması gündemde olan tecrübeli kaleci Fernando Muslera ile ilgili bomba bir iddia gündeme geldi.
Yıldız eldiven için İtalyan kulübünün devreye girdiği ve Muslera'ya 2 yıllık sözleşme önerileceği belirtildi. İşte Muslera ile ilgili haberin tüm detayları...
Parma Muslera'yı istiyor
Galatasaray'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera İtalyanlar'ın kıskacında... Takvim'in haberine göre, Serie B'de mücadele eden Çizme'nin köklü takımlarından Parma, Serie A'ya yükselmesi halinde kalesini Uruguaylı eldivene emanet etmek istiyor.