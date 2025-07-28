Galatasaray'da ayrılık! Kulüp başkanı, Morata transferini duyurdu: Anlaşmaya vardık
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Alvaro Morata, Galatasaray'dan ayrılmaya hazırlanıyor.
Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da takıma katılacak oyuncuların yanı sıra ayrılacak olan isimler de merak ediliyordu.
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Leroy Sane'nin ardından Victor Osimhen'in imzasına odaklanan sarı-kırmızılılarda Alvaro Morata'nın geleceği belirsizliğini koruyordu.
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İtalya ve Suudi Arabistan'dan talipleri olan yıldız futbolcu için resmi açıklama geldi.
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Serie A ekibi Como'nun başkanı Mirwan Suwarso, İspanyol golcünün transferi için anlaşmaya vardıklarını açıkladı.
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