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Galatasaray'da ayrılık! Kulüp başkanı, Morata transferini duyurdu: Anlaşmaya vardık

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Galatasaray'da ayrılık! Kulüp başkanı, Morata transferini duyurdu: Anlaşmaya vardık

Alvaro Morata, Galatasaray'dan ayrılmaya hazırlanıyor.

Galatasaray'da ayrılık! Kulüp başkanı, Morata transferini duyurdu: Anlaşmaya vardık - Resim: 1

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da takıma katılacak oyuncuların yanı sıra ayrılacak olan isimler de merak ediliyordu.

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Galatasaray'da ayrılık! Kulüp başkanı, Morata transferini duyurdu: Anlaşmaya vardık - Resim: 2

Leroy Sane'nin ardından Victor Osimhen'in imzasına odaklanan sarı-kırmızılılarda Alvaro Morata'nın geleceği belirsizliğini koruyordu.

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Galatasaray'da ayrılık! Kulüp başkanı, Morata transferini duyurdu: Anlaşmaya vardık - Resim: 3

İtalya ve Suudi Arabistan'dan talipleri olan yıldız futbolcu için resmi açıklama geldi.

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Galatasaray'da ayrılık! Kulüp başkanı, Morata transferini duyurdu: Anlaşmaya vardık - Resim: 4

Serie A ekibi Como'nun başkanı Mirwan Suwarso, İspanyol golcünün transferi için anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

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