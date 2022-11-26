Galatasaray'a yeni transfer için dev gelir! Erden Timur yıldız futbolcuyu almaya gidiyor!

Kritik bir transfer operasyonuna girişen ve ocak ayında kadrosunu çok önemli takviyelerle güçlendirmeye hazırlanan Galatasaray'da, sıcak para kaynağı da belli oldu. Sarı-Kırmızılılar, şu sıralarda yurt dışında kiralık olarak oynayan oyuncularının satışından önemli bir gelir bekliyor.