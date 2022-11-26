Galatasaray'a yeni transfer için dev gelir! Erden Timur yıldız futbolcuyu almaya gidiyor!
Ara transfer döneminde kadrosuna önemli takviyeler yapmaya hazırlanan Galatasaray'da, bonservis ödemeleri için aranan kaynak da bulundu. Sarı-Kırmızılılar kiraık gönderilen Alexandru Cicaldau, Mostafa Mohamed ve Olimpiu Morutan'dan ciddi bonservis getirisi bekleniyor. Ayrıca Erden Timur transfer için önümüzdeki günlerde Fransa'ya gidecek. İşte detaylar...
Kritik bir transfer operasyonuna girişen ve ocak ayında kadrosunu çok önemli takviyelerle güçlendirmeye hazırlanan Galatasaray'da, sıcak para kaynağı da belli oldu. Sarı-Kırmızılılar, şu sıralarda yurt dışında kiralık olarak oynayan oyuncularının satışından önemli bir gelir bekliyor.
Bu oyuncuların başında ise Mostafa Mohamed geliyor. Fransa'nın Nantes Kulübü’ne 250 bin Euro karşılığında kiralanan 24 yaşındaki Mısırlı santrforun 5 milyon 750 bin Euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyor.
Fransız ekibinin ilk 11'inde vazgeçilmez isimler arasına giren Mohamed'in çıkış bedeli, büyük ihtimalle ocak ayında ödenecek ve oyuncunun bonservisi Nantes'a geçecek.
Mohamed'den gelecek olan bu para, kulübü transfer çalışmalarında bir hayli rahatlatacak gibi görünüyor. Kiradaki bir başka oyuncu Olimpiu Morutan ise İtalya Serie B ekiplerinden Pisa'nın formasını giyiyor.