Galatasaray'a Osimhen müjdesi! Dönüş tarihi belli oldu

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen'in, Alanyaspor maçının kadrosunda yer alacağı öğrenildi.

Galatasaray'a Osimhen müjdesi! Dönüş tarihi belli oldu - Resim: 1

Nijerya Milli Takımı'nın Uganda ile oynadığı maçta sakatlanan Victor Osimhen'in, sahalara dönmeye hazırlanıyor.  26 yaşındaki golcüden Galatasaray'a güzel haber geldi.

Galatasaray'a Osimhen müjdesi! Dönüş tarihi belli oldu - Resim: 2

OSİMHEN SAHALARA DÖNÜYOR

Antrenmanlara başlayan Nijeryalı golcünün, Alanyaspor maçının kadrosunda olması bekleniyor.

Galatasaray'a Osimhen müjdesi! Dönüş tarihi belli oldu - Resim: 3

Nijeryalı oyuncu, sarı-kırmızılı ekibin Eyüpspor, Frankfurt ve Konyaspor maçlarında forma giyememişti.

Galatasaray'a Osimhen müjdesi! Dönüş tarihi belli oldu - Resim: 4

OKAN BURUK AÇIKLAMIŞTI

Okan Buruk, Konyaspor maçının ardından yaptığı konuşmada, Osimhen için Alanyaspor maçı ihtimali olduğuna değinmişti.

