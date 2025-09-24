Galatasaray'a Osimhen müjdesi! Dönüş tarihi belli oldu
|
Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen'in, Alanyaspor maçının kadrosunda yer alacağı öğrenildi.
Nijerya Milli Takımı'nın Uganda ile oynadığı maçta sakatlanan Victor Osimhen'in, sahalara dönmeye hazırlanıyor. 26 yaşındaki golcüden Galatasaray'a güzel haber geldi.
18
OSİMHEN SAHALARA DÖNÜYOR
Antrenmanlara başlayan Nijeryalı golcünün, Alanyaspor maçının kadrosunda olması bekleniyor.
28
Nijeryalı oyuncu, sarı-kırmızılı ekibin Eyüpspor, Frankfurt ve Konyaspor maçlarında forma giyememişti.
38
OKAN BURUK AÇIKLAMIŞTI
Okan Buruk, Konyaspor maçının ardından yaptığı konuşmada, Osimhen için Alanyaspor maçı ihtimali olduğuna değinmişti.
48