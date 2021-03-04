Galatasaray'a operasyon başladı: Penaltı yok kırmızı kart hatalı
Spor yazarları, Galatasaray'ın Ankaragücü'ne yenildiği maçı yorumlarken hedefte hakem Halil Umut Meler ve VAR hakemi Cüneyt Çakır vardı.
Ankaragücü, haftaya lider giren Galatasaray'ı 2-1 yendi; ligde 6 maç sonra kazandı. Galatasaray ligde 8 maçlık galibiyet serisinin ardından mağlup oldu. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 45+1'te İbrahim Akdağ (penaltı) ve 55'te Saba Lobjanidze kaydetti. Galatasaray'ın Mısırlı santrforu Mostafa Mohamed, 57'de direkt kırmızı kart gördü. Teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, ligde 8 maçlık galibiyet serisinin ardından yenildi. Sarı-kırmızılı ekip 57 puanda kaldı. Hikmet Karaman'ın çalıştırdığı Ankaragücü ise ligde 6 maç sonra kazandı. Başkent ekibinin puanı 23 oldu.
PENALTI YOK, KIRMIZI HATALI - Deniz Çoban (Fanatik) Halil Umut Meler’in dün verdiği kararlar sezon sonuna kadar tartışılacak. Arda’nın pozisyonunda top dizinden sekip doğal konumdaki eline geliyor. Penaltı yanlış. Mohamed’in faulünde de kırmızı değil sarı kart gerekirdi. Dünkü maç, belki de sezon sonuna kadar tartışılacaktır. Halil Umut Meler dün akşam iki kritik karara imza attı ve bence iki kararında da hatalıydı. 45+1. dakikada top Arda’nın eliyle buluşunca Meler penaltı düdüğünü çaldı. Elle oynama kararı verebilmek için şu sorulara cevap aramak gerekir: “Oyuncunun elleri kolları doğal konumda mı? Oyuncunun elini toptan kaçıracak kadar vakti var mı? Bu beklenen bir top mu yoksa sekerek ve kısa mesafeden gelen beklenmeyen bir top mu?"
NE GEREK VARDI? - Ali Ece (Fanatik) İlk yarı tamamlandığında Galatasaray, küme düşme hattındaki Ankaragücü ceza alanı içinde sadece 5 kez topla buluşabilmişti. Çünkü pas temposu çok düşük ve pas bağlantıları bozuk bir Galatasaray 11’i vardı. Belhanda’nın savunmadan hücuma geçişlerde köprü niteliğindeki tek pasçılığı kadar Onyekuru’nun kenardan içeri yaptığı koşularda onu topla buluşturabilecek Taylan diyagonal paslarını da çok aradı Galatasaray. Tabii genel olarak bu tip maçların çilingiri olan Feghouli’yi de...
OPERASYON BAŞLADI - Evren Turhan (Takvim) Arda'nın penaltısı tam bir fiyasko. Bir tarafta Hali Umut Meler, bir taraftan Cüneyt Çakır hazır kıta bekliyorlar. Hakemide yenmen lazım yoksa zor. Mostafa Mohamed'in atılması gerçek niyetleri gösterdi. MHK ve hakemler Galatasaray'ı şampiyon yapmak istemiyorlar. Kimi istediklerini de geçen haftadan aslında belli ettiler. Hakem kararları dün akşamki maçta gerçekten çok kötüydü fakat Galatasaray'ın da kendi kalitesini sahaya yansıtamadığını söylemeliyiz. Sanki futbolcular Ankaragücü'nü biraz olsun hafife almıştı. Futbolun hatayı kaldırmadığını dün bir kez daha görmüş olduk. Galatasaray daha uyanık olmak zorunda.