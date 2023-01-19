Galatasaray'a Icardi'den sonra bir yıldız daha! PSG ile ilk görüşme yapıldı
Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray transfer çalışmalarına devam ediyor. Sezon başında Fransız devi PSG'den Mauro Icardi'yi kadrosuna katan Sarı kırmızılılar, Fransız temsilcisinin yıldızı Renato Sanchez için harekete geçti.
Sezon başında PSG'den İcardi'yi kiralayan G.Saray şimdi de Fransız kulübünün Portekizli orta saha oyuncusu Renato Sanches'in peşinde. Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, PSG yetkililerine 25 yaşındaki futbolcunun transfer koşullarını sordu.
Yaşanan gelişmeler taraftarları da bir hayli heyecanlandırmış durumda. Fotomaç'ın haberine göre Galatasaray'ın Portekizli oyuncu Renato Sanches'e ilgisi taraftarların oldukça dikkatini çekti. Bu nedenle taraftarlar oyuncuyla ilgili araştırmalara başladılar.
Renato Sanches futbola Benfica altyapısında başladı. Ardından takımın çeşitli alt kategorilerinde forma terletti. Sonrasında ise Benfica'nın A seviyesinde forma terletme başarısı gösterdi. Futbolcu Benfica'da sergilediği performansla adeta kendisine hayran bıraktı.
Bu başarılı performansıyla 2016 yılında Alman devi Bayern Münih'e transfer oldu. Alman ekibinde ise istenilen performansa bir türlü ulaşamadı. Futbolcunun sonraki adresi ise kiralık olarak İngiliz ekibi Swansea oldu. Swansea sonrasında ise Bayern'den Fransız ekibi Lille'e kiralandı.