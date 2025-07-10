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Galatasaray'a büyük şok! Napoli, Osimhen görüşmelerini askıya aldı

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Galatasaray'a büyük şok! Napoli, Osimhen görüşmelerini askıya aldı

Napoli, Galatasaray'ın gerekli teminatı sağlamaması nedeniyle Galatasaray’la görüşmelerini askıya aldı.

Galatasaray'a büyük şok! Napoli, Osimhen görüşmelerini askıya aldı - Resim: 1

Geçen sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen ve şampiyonluğun en önemli ismi olan Victor Osimhen'in geleceği henüz netlik kazanmadı. 

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Galatasaray'a büyük şok! Napoli, Osimhen görüşmelerini askıya aldı - Resim: 2

GALATASARAY, AL-HİLAL'LE YARIŞIYORDU

Sarı-kırmızılıların bonservisini almak için yoğun çaba harcadığı Nijeryalı golcü için Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Hilal'de şartları zorluyordu. Ancak  Al-Hilal cephesinden sürpriz bir karar çıktı. 

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Galatasaray'a büyük şok! Napoli, Osimhen görüşmelerini askıya aldı - Resim: 3

SUUDİLER MASADAN ÇEKİLDİ


Fransız basınından Foot Mercato'nun haberine göre Al-Hilal, Victor Osimhen transferinden çekilme kararı aldı. 

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Galatasaray'a büyük şok! Napoli, Osimhen görüşmelerini askıya aldı - Resim: 4

Haberde Suudi ekibinin başka seçenekleri değerlendireceği ve alternatif isimlerle görüşmeye başladığı belirtildi.

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