Galatasaray'a büyük şok! Napoli, Osimhen görüşmelerini askıya aldı
Napoli, Galatasaray'ın gerekli teminatı sağlamaması nedeniyle Galatasaray’la görüşmelerini askıya aldı.
Geçen sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen ve şampiyonluğun en önemli ismi olan Victor Osimhen'in geleceği henüz netlik kazanmadı.
GALATASARAY, AL-HİLAL'LE YARIŞIYORDU
Sarı-kırmızılıların bonservisini almak için yoğun çaba harcadığı Nijeryalı golcü için Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Hilal'de şartları zorluyordu. Ancak Al-Hilal cephesinden sürpriz bir karar çıktı.
SUUDİLER MASADAN ÇEKİLDİ
Fransız basınından Foot Mercato'nun haberine göre Al-Hilal, Victor Osimhen transferinden çekilme kararı aldı.
Haberde Suudi ekibinin başka seçenekleri değerlendireceği ve alternatif isimlerle görüşmeye başladığı belirtildi.