Galatasaray'a Ankara'da coşkulu karşılama

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Galatasaray'a Ankara'da coşkulu karşılama

Galatasaray, Akhisarspor ile oynayacağı 2019 TFF Süper Kupa Final maçı için Ankara'ya ulaştı. Sarı kırmızılı ekip, Esenboğa Havalimanında coşkulu taraftar grubu tarafından meşaleler ile karşılandı.

Galatasaray'a Ankara'da coşkulu karşılama - Sayfa 1

Galatasaray ekip, 2019 TFF Süper Kupa maçının hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmandan sonra havayoluyla Ankara’ya geldi.

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Galatasaray'a Ankara'da coşkulu karşılama - Sayfa 2

Galatasaray, Esenboğa Havalimanı’nda coşkulu taraftar grubu tarafından meşaleler ile karşılandı.

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Galatasaray'a Ankara'da coşkulu karşılama - Sayfa 3

Sarı kırmızılı taraftarlar yönetime uzun bir süre, "Taraftar çıldırdı Falcao’yu istiyor" tezahüratı yaptı.

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Galatasaray'a Ankara'da coşkulu karşılama - Sayfa 4

Galatasaray’ın Akhisarspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Adem Büyük, Ahmet Çalık, Atalay Babacan, Christian Luyindama, Emre Mor, Erencan Yardımcı, Fernando Muslera, Jean Michael Seri, Jimmy Durmaz, Konstantinos Mitroglou, Marcos Teixeira, Mariano Ferreira, Martin Linnes, Mustafa Kapı, Okan Kocuk, Ömer Bayram, Ryan Donk, Ryan Babel, Selçuk İnan, Sofiane Feghouli, Younes Belhanda, Yunus Akgün, Yuto Nagatomo

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