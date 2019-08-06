Galatasaray'a Ankara'da coşkulu karşılama
Galatasaray, Akhisarspor ile oynayacağı 2019 TFF Süper Kupa Final maçı için Ankara'ya ulaştı. Sarı kırmızılı ekip, Esenboğa Havalimanında coşkulu taraftar grubu tarafından meşaleler ile karşılandı.
Galatasaray ekip, 2019 TFF Süper Kupa maçının hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmandan sonra havayoluyla Ankara’ya geldi.
Galatasaray, Esenboğa Havalimanı’nda coşkulu taraftar grubu tarafından meşaleler ile karşılandı.
Sarı kırmızılı taraftarlar yönetime uzun bir süre, "Taraftar çıldırdı Falcao’yu istiyor" tezahüratı yaptı.
Galatasaray’ın Akhisarspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
Adem Büyük, Ahmet Çalık, Atalay Babacan, Christian Luyindama, Emre Mor, Erencan Yardımcı, Fernando Muslera, Jean Michael Seri, Jimmy Durmaz, Konstantinos Mitroglou, Marcos Teixeira, Mariano Ferreira, Martin Linnes, Mustafa Kapı, Okan Kocuk, Ömer Bayram, Ryan Donk, Ryan Babel, Selçuk İnan, Sofiane Feghouli, Younes Belhanda, Yunus Akgün, Yuto Nagatomo