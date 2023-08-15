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Galatasaray Zaniola'yı yarım sezonda 16 milyon Euro kazanarak satıyor! Süper Lig tarihine geçecek

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Galatasaray Zaniola'yı yarım sezonda 16 milyon Euro kazanarak satıyor! Süper Lig tarihine geçecek

Geçen sezon devre arasında Roma'dan büyük umutlarla transfer edilen Nicolo Zaniolo, Galatasaray'ın kasasına rekor bir gelirle Aston Villa'ya transfer oluyor. Sarı-kırmızılı ekip, bu anlaşmayla Süper Lig tarihine geçiyor.

Galatasaray Zaniola'yı yarım sezonda 16 milyon Euro kazanarak satıyor! Süper Lig tarihine geçecek

Galatasaray’dan ayrılmak için geri sayıma geçen Nicolo Zaniolo'nun yeni adresi netleşti. Sarı-kırmızılılar, 24 yaşındaki İtalyan yıldız için Aston Villa ile anlaşmaya vardı. Cimbom, alacağı bonservis ücretiyle Süper Lig tarihine geçecek. 

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Galatasaray Zaniola'yı yarım sezonda 16 milyon Euro kazanarak satıyor! Süper Lig tarihine geçecek

Geçen sezonun devre arasında Roma'dan kadroya katılan kanat forvet, 7 milyon Euro kiralama artı 28 milyon Euro zorunlu satın alma maddesiyle Premier Lig ekibine gidecek.

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Galatasaray Zaniola'yı yarım sezonda 16 milyon Euro kazanarak satıyor! Süper Lig tarihine geçecek

Toplamda 35 milyon Euro'yu kasasına koyacak Galatasaray, Süper Lig'in satış rekorunu da kırarken Zaniolo'nun performansına bağlı olarak ayrıca 3 milyon Euro bonus kazanabilecek.

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Galatasaray Zaniola'yı yarım sezonda 16 milyon Euro kazanarak satıyor! Süper Lig tarihine geçecek

Roma'dan 15 milyon Euro bonservis artı sonraki satıştan elde edilecek karın yüzde 20'si karşılığında alınan Zaniolo'dan kasaya girecek 35 milyon Euro'nun, 19 milyon Euro'su İtalyan ekibine ödenecek.

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