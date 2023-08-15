Galatasaray Zaniola'yı yarım sezonda 16 milyon Euro kazanarak satıyor! Süper Lig tarihine geçecek
Geçen sezon devre arasında Roma'dan büyük umutlarla transfer edilen Nicolo Zaniolo, Galatasaray'ın kasasına rekor bir gelirle Aston Villa'ya transfer oluyor. Sarı-kırmızılı ekip, bu anlaşmayla Süper Lig tarihine geçiyor.
Galatasaray’dan ayrılmak için geri sayıma geçen Nicolo Zaniolo'nun yeni adresi netleşti. Sarı-kırmızılılar, 24 yaşındaki İtalyan yıldız için Aston Villa ile anlaşmaya vardı. Cimbom, alacağı bonservis ücretiyle Süper Lig tarihine geçecek.
Geçen sezonun devre arasında Roma'dan kadroya katılan kanat forvet, 7 milyon Euro kiralama artı 28 milyon Euro zorunlu satın alma maddesiyle Premier Lig ekibine gidecek.
Toplamda 35 milyon Euro'yu kasasına koyacak Galatasaray, Süper Lig'in satış rekorunu da kırarken Zaniolo'nun performansına bağlı olarak ayrıca 3 milyon Euro bonus kazanabilecek.
Roma'dan 15 milyon Euro bonservis artı sonraki satıştan elde edilecek karın yüzde 20'si karşılığında alınan Zaniolo'dan kasaya girecek 35 milyon Euro'nun, 19 milyon Euro'su İtalyan ekibine ödenecek.