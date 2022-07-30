Galatasaray yılın bombasını patlatıyor: Alexis Sanchez!
Transferde diğer takımlara göre daha sessiz kalan Galatasaray, büyük bombasını Alexis Sanchez ile patlatmaya hazırlanıyor.
Taraftarların uzun süredir orta saha ve forvet transferleri beklediği Galatasaray'da yönetim düğmeye basıyor. Transfer sezonunu durgun geçiren sarı-kırmızılı kulüpte yönetim, Inter'de forma giyen Alexis Sanchez'i gözüne kestirdi. Eğer transfer gerçekleşirse Galatasaray son yılların en büyük transferlerinden birini gerçekleştirmiş olacak.
Galatasaray'da yeni sezon öncesi kadro yapılanması kapsamında transfer çalışmaları son hızıyla devam ediyor.
Hücum yönünden zengin bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılılar, yıldız isimleri takıma kazandırmak istiyor.
Forvet hattına Seferovic'i kazandıran Cimbom'da flaş bir gelişme yaşandı.