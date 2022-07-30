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Galatasaray yılın bombasını patlatıyor: Alexis Sanchez!

Galatasaray yılın bombasını patlatıyor: Alexis Sanchez!

Transferde diğer takımlara göre daha sessiz kalan Galatasaray, büyük bombasını Alexis Sanchez ile patlatmaya hazırlanıyor.

Galatasaray yılın bombasını patlatıyor: Alexis Sanchez!

Taraftarların uzun süredir orta saha ve forvet transferleri beklediği Galatasaray'da yönetim düğmeye basıyor. Transfer sezonunu durgun geçiren sarı-kırmızılı kulüpte yönetim, Inter'de forma giyen Alexis Sanchez'i gözüne kestirdi. Eğer transfer gerçekleşirse Galatasaray son yılların en büyük transferlerinden birini gerçekleştirmiş olacak.

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Galatasaray yılın bombasını patlatıyor: Alexis Sanchez!

Galatasaray'da yeni sezon öncesi kadro yapılanması kapsamında transfer çalışmaları son hızıyla devam ediyor.

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Galatasaray yılın bombasını patlatıyor: Alexis Sanchez!

Hücum yönünden zengin bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılılar, yıldız isimleri takıma kazandırmak istiyor.

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Galatasaray yılın bombasını patlatıyor: Alexis Sanchez!

Forvet hattına Seferovic'i kazandıran Cimbom'da flaş bir gelişme yaşandı.

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