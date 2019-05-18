Galatasaray Valentine Ozornwafor'u transfer etti
Galatasaray ilk transferini gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılı ekip 19 yaşındaki Nijeryalı stoper Ozornwafor'u 250.000 dolar karşılığında kadrosuna kattı.
Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Süper Lig'de şampiyonluğu kovalayan Galatasaray, yeni sezonun transfer çalışmalarına şimdiden start verirken sürpriz bir ismi renklerine bağladı.
Terim transfere onay verdi: Galatasaray scout ekibinin 9 aydır takip ettiği 1.94 metre boyundaki Ozornwafor’un maçlarını teknik direktör Fatih Terim’in de izlediği ve transferine onay verdiği bildirildi.
Anlaşmaya varıldı: Sarı kırmızılılar, Nijerya’nın Enyaba Aba Kulübü’nde forma giyen 19 yaşındaki defans oyuncusu Valentine Ozornwafor ile anlaştı. Bonservisi Enyaba Aba Kulübü’nden 250 bin dolara alınan Ozornwafor’a yıllık 100 bin dolar ödenecek.
Nijerya U20 Milli Takımı’nda forma giyen genç futbolcu, 23 Mayıs-15 Haziran tarihleri arasında Polonya’da yapılacak U20 Dünya Kupası’nda boy gösterecek.