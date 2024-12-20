Galatasaray transferde atağa geçti! Mikautadze, Skriniar ve Dybala her an İstanbul'a inebilir...
Galatasaray transferde çok büyük oynuyor. Devre arasında yapılacak takviyelerle hem ligi hem de Avrupa'yı kazanmak isteyen sarı-kırmızılılar yine kendinden söz ettirecek gibi. Özellikle sezon başında yapılan Osimhen hamlesiyle Avrupa'da yankı uyandıran Galatasaray'dan devre arasında 3 dünya yıldızı hamlesi gelebilir.
Galatasaray taraftarını heyecanlandıracak hamle Dursun Özbek yönetiminden geldi. Devre arasında yapılacak takviyelerle şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlemek isteyen sarı-kırmızılılar üç dünya yıldızını gözüne kestirdi.
Galatasaray'ın Mikautadze, Skriniar ve Dybala ile görüşme halinde olduğu haberi gündeme bomba gibi düştü.
Üç oyuncuyla da anlaşma aşamasında olan sarı-kırmızılıların bu hamlesi taraftarı heyecanlandırdı.
Skriniar ve Dybala ikna oldu bile
Mynet'te yer alan habere göre, Inter'den Skriniar'ı 6 aylığına kiralamak için anlaşmaya varan sarı-kırmızılılar, büyük bir aksilik olmaması durumunda devre arasında transferi duyuracak.