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Galatasaray transferde atağa geçti! Mikautadze, Skriniar ve Dybala her an İstanbul'a inebilir...

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Galatasaray transferde atağa geçti! Mikautadze, Skriniar ve Dybala her an İstanbul'a inebilir...

Galatasaray transferde çok büyük oynuyor. Devre arasında yapılacak takviyelerle hem ligi hem de Avrupa'yı kazanmak isteyen sarı-kırmızılılar yine kendinden söz ettirecek gibi. Özellikle sezon başında yapılan Osimhen hamlesiyle Avrupa'da yankı uyandıran Galatasaray'dan devre arasında 3 dünya yıldızı hamlesi gelebilir.

Galatasaray transferde atağa geçti! Mikautadze, Skriniar ve Dybala her an İstanbul'a inebilir...

Galatasaray taraftarını heyecanlandıracak hamle Dursun Özbek yönetiminden geldi. Devre arasında yapılacak takviyelerle şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlemek isteyen sarı-kırmızılılar üç dünya yıldızını gözüne kestirdi.

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Galatasaray transferde atağa geçti! Mikautadze, Skriniar ve Dybala her an İstanbul'a inebilir...

Galatasaray'ın Mikautadze, Skriniar ve Dybala ile görüşme halinde olduğu haberi gündeme bomba gibi düştü.

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Galatasaray transferde atağa geçti! Mikautadze, Skriniar ve Dybala her an İstanbul'a inebilir...

Üç oyuncuyla da anlaşma aşamasında olan sarı-kırmızılıların bu hamlesi taraftarı heyecanlandırdı.

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Galatasaray transferde atağa geçti! Mikautadze, Skriniar ve Dybala her an İstanbul'a inebilir...

Skriniar ve Dybala ikna oldu bile

Mynet'te yer alan habere göre, Inter'den Skriniar'ı 6 aylığına kiralamak için anlaşmaya varan sarı-kırmızılılar, büyük bir aksilik olmaması durumunda devre arasında transferi duyuracak.

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