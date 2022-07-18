Galatasaray transfer bombasını patlattı! Anlaşma tamam...
Transferin sessiz takımlarından Galatasaray'da yönetim kadroyu güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırdı.
Tarihin en kötü sezonunu geçiren Galatasaray, yeni sezonda böyle bir hayal kırıklığı yaşamamak için kadrosuna takviyeler yapmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Dursun Özbek yönetimindeki sarı-kırmızılı ekip, şu ana kadar transferde biraz geride kalmıştı ancak gelen iddiaya göre Galatasaray orta saha İçin Florian Grillitsch isimli Avusturyalı futbolcu ile anlaşma sağladı.
Ligin başlamasına kısa bir süre kala transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, orta saha bölgesine Sergio Oliveira'yı transfer etmişti.
Bu bölgeye bir oyuncu daha katmayı amaçlayan sarı kırmızılı takım sürpriz bir transfere attı.