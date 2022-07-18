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Galatasaray transfer bombasını patlattı! Anlaşma tamam...

Galatasaray transfer bombasını patlattı! Anlaşma tamam...

Transferin sessiz takımlarından Galatasaray'da yönetim kadroyu güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırdı.

Galatasaray transfer bombasını patlattı! Anlaşma tamam...

Tarihin en kötü sezonunu geçiren Galatasaray, yeni sezonda böyle bir hayal kırıklığı yaşamamak için kadrosuna takviyeler yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. 

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Galatasaray transfer bombasını patlattı! Anlaşma tamam...

Dursun Özbek yönetimindeki sarı-kırmızılı ekip, şu ana kadar transferde biraz geride kalmıştı ancak gelen iddiaya göre Galatasaray orta saha İçin Florian Grillitsch isimli Avusturyalı futbolcu ile anlaşma sağladı.

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Galatasaray transfer bombasını patlattı! Anlaşma tamam...

Ligin başlamasına kısa bir süre kala transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, orta saha bölgesine Sergio Oliveira'yı transfer etmişti.

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Galatasaray transfer bombasını patlattı! Anlaşma tamam...

Bu bölgeye bir oyuncu daha katmayı amaçlayan sarı kırmızılı takım sürpriz bir transfere attı.

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