Galatasaray taraftarları sokağa döküldü liderlik işte böyle kutlandı
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında evinde Beşiktaş'ı 2-0 yenerek Başakşehir'den liderlik koltuğunu devralan Galatasaray, çeşitli şehirlerde büyük coşkulara sebep oldu.
Süper Lig'de bu sezon Fenerbahçe ile oynadığı iki maçta berabere kalan ve ilk devredeki Beşiktaş karşılaşmasından mağlup ayrılan sarı-kırmızılı takım, siyah-beyazlı ekiple taraftarı önünde yaptığı müsabakayı kazanarak, bu sezon ilk derbi galibiyetine ulaştı.
Galatasaray, ligde yaptığı son 16 derbide de ikinci kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, ligde Beşiktaş ve Fenerbahçe ile oynadığı son 16 derbide 2 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı. Galatasaray, Beşiktaş'ı mağlup etmesinin ardından Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gelen taraftarlar kutlama yaptı.
Adıyaman'daki Galatasaraylı taraftarlar Sümer Meydanı'nda toplanarak ellerinde meşalelerle kutlama yaparken bazı taraftarlar ise konvoy oluşturarak sevinç gösterinde bulundu.
Arbede yaşandı: Yenilgiye üzülen Beşiktaşlı taraftarlarla ve galibiyeti kutlayan Galatasaraylı taraftarlar arasında yaşanan kısa süreli arbede ise polisin müdahalesiyle sonlandırıldı.