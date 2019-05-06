Galatasaray taraftarları sokağa döküldü liderlik işte böyle kutlandı

Galatasaray, ligde yaptığı son 16 derbide de ikinci kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, ligde Beşiktaş ve Fenerbahçe ile oynadığı son 16 derbide 2 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı. Galatasaray, Beşiktaş'ı mağlup etmesinin ardından Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gelen taraftarlar kutlama yaptı.