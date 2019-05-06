Galatasaray taraftarları sokağa döküldü liderlik işte böyle kutlandı

Galatasaray taraftarları sokağa döküldü liderlik işte böyle kutlandı

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında evinde Beşiktaş'ı 2-0 yenerek Başakşehir'den liderlik koltuğunu devralan Galatasaray, çeşitli şehirlerde büyük coşkulara sebep oldu.

Galatasaray taraftarları sokağa döküldü liderlik işte böyle kutlandı - Sayfa 1

Süper Lig'de bu sezon Fenerbahçe ile oynadığı iki maçta berabere kalan ve ilk devredeki Beşiktaş karşılaşmasından mağlup ayrılan sarı-kırmızılı takım, siyah-beyazlı ekiple taraftarı önünde yaptığı müsabakayı kazanarak, bu sezon ilk derbi galibiyetine ulaştı.

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Galatasaray taraftarları sokağa döküldü liderlik işte böyle kutlandı - Sayfa 2

Galatasaray, ligde yaptığı son 16 derbide de ikinci kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, ligde Beşiktaş ve Fenerbahçe ile oynadığı son 16 derbide 2 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı. Galatasaray, Beşiktaş'ı mağlup etmesinin ardından Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gelen taraftarlar kutlama yaptı.

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Galatasaray taraftarları sokağa döküldü liderlik işte böyle kutlandı - Sayfa 3

Adıyaman'daki Galatasaraylı taraftarlar Sümer Meydanı'nda toplanarak ellerinde meşalelerle kutlama yaparken bazı taraftarlar ise konvoy oluşturarak sevinç gösterinde bulundu. 

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Galatasaray taraftarları sokağa döküldü liderlik işte böyle kutlandı - Sayfa 4

Arbede yaşandı: Yenilgiye üzülen Beşiktaşlı taraftarlarla ve galibiyeti kutlayan Galatasaraylı taraftarlar arasında yaşanan kısa süreli arbede ise polisin müdahalesiyle sonlandırıldı. 

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