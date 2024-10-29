Galatasaray taraftarını yıkan haber! Yıldız isimle anlaşma sağlandı
Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Hakim Ziyech’in ara transfer döneminde Katar ekibi Al Arabi'ye transfer olacağı iddiaları gündemde. Al Arabi’nin transferle ilgilendiği ve Ziyech'in de bu anlaşmaya sıcak baktığı belirtilirken, Galatasaray yönetimi henüz resmi bir açıklama yapmadı.
Transfer döneminde kadrosuna kattığı yeni yıldız futbolcularla Süper Lig’de rüzgar gibi esmeye devam eden Galatasaray’dan kötü haberler gelmeye başladı.
Son dönemde Galatasaray ile yollarını ayıracağı konuşulan Hakim Ziyech ile ilgili can sıkıcı transfer detayının perde arkası belli oldu.
Galatasaray formasıyla çıktığı her maçta performansıyla Okan Buruk’un vazgeçilmezi haline gelen Faslı yıldız Hakim Ziyech iddiası doğru çıktı.
Son dönemde adı Katar ekibi Al Arabi ile anılan Hakim Ziyech’in ara transfer dönemin Galatasaray’dan ayrılacağı öne sürüldü.