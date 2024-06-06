Galatasaray taraftarını kahredecek hareket! Mauro Icardi öyle bir şey yaptı ki...
Galatasaray taraftarının sevgilisi Mauro Icardi, Erden Timur'un istifası sonrası sosyal medya hesabından yaptığı hamleyle gündemde.
Galatasaray'da başkan vekili Erden Timur'un görevinden istifa etmesinin ardından sarı-kırmızılılardan ayrılacağı konuşulan Mauro Icardi'den ayrılık sinyali veren bir hareket geldi.
Icardi'den Timur'a veda: Erden Timur'un takımdan ayrılması sonrası gerek yaptığı paylaşım gerekse sosyal medyadaki profil resmini siyah-beyaza çevirmesiyle üzüntüsünü belli eden Icardi, Timur'a şu sözlerle veda etti:
"Hiçbir zaman yalnız değildin"
"Hiçbir zaman yalnız değildin. Hiçbir zaman yalnız yürümedin. Her savaşta omuz omuza, her şeye ve herkese karşı savaştın.. Birlikte göğüs gerdik fırtınalara, ne kadar güçlü olursa olsun ve hep galip çıktık.
"Geri döneceksin"
Bugün aşklarınızın kulübüne, uğruna canınızı verdiğiniz kulübe veda ediyorsunuz ve çok az kişi bunu biliyor ama bitti diye ağlamayın, oldu diye gülümseyin ve eminim gelecekte öyle olacaktır. Geri döneceksin ve her zamankinden daha güçlü olacaksın. Seni çok seviyorum Erden Timur, her şey için sonsuz teşekkürler.''