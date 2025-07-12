Galatasaray taraftarını çıldırtan iddia: Osimhen'e lisans verilmeyecek!

Gürcan Bilgiç transferle ilgili olarak, "Osimhen'in bonservisini takside bölseler de harcama limitlerinden geriye 80 kalıyor. Takımın maliyeti, uçak parası ve diğer her şey 80'in içinde. TFF, Galatasaray'ın ek gelirini belgeleyemediği takdirde Osimhen'e lisans vermez. Osimhen lisans alamaz. Kural varsa TFF uygulamalıdır" dedi.