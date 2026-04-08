Galatasaray taraftarı merak ediyordu! Victor Osimhen'in dönüş maçı belli oldu
Liverpool maçında yaşadığı sakatlık sonrası kolunda kırık oluşan Galatasaraylı Victor Osimhen'in dönüş maçı belli oldu.
Galatasaray'ın Liverpool ile deplasmanda oynadığı UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında sakatlanan Victor Osimhen'in kolunda kırık olduğu açıklanmıştı.
İngiltere'deki maçın ilk yarısını tamamladıktan sonra oyundan alınan Nijeryalı futbolcunun 1 aylık süre boyunca sahalardan uzak kalacağı öğrenilmişti. Osimhen, kolundaki kırık nedeniyle başarılı bir ameliyat geçirmişti.
Dönüş maçı belli oldu
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada sakatlığı bulunan Victor Osimhen'in fizyoterapist eşliğinde sahada koşu çalışmaları yaptığı ifade edilmişti. Salonda kendisine verilen program dahilinde çalışan Victor Osimhen'in yeniden forma giyebileceği maç belli oldu.
Sabah'ın haberine göre yıldız golcü, Fenerbahçe derbisine hazır olacak.