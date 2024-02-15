Galatasaray-Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Galatasaray'ın muhtemel 11'i)

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Çekya'nın Sparta Prag takımını konuk edecek Galatasaray, Avrupa kupalarında 315. mücadelesine çıkacak. Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, 2. eleme turundan başladığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sırasıyla Litvanya'nın Zalgiris, Slovenya'nın Olimpija ve Norveç'in Molde takımlarını geçerek gruplara girmiş ardından da 3. olarak UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı elde etmişti. Öte yandan çift maç eleme usulüne göre oynanacak bu eşleşmeyi geçen takım, son 16 turuna yükselecek. İşte, Galatasaray-Sparta Prag maçı hakkında bilgiler...