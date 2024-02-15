Galatasaray-Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Galatasaray'ın muhtemel 11'i)
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu'nda sahasında Çekya temsilcisi Sparta Prag ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı İspanyol hakem Alejandro Hernadez yönetecek. Öte yandan bu heyecan dolu müsabakaya dair tarih, saat ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. Ayrıca kritik karşılaşma öncesinde muhtemel 11'ler belli oldu. Peki, Galatasaray-Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Çekya'nın Sparta Prag takımını konuk edecek Galatasaray, Avrupa kupalarında 315. mücadelesine çıkacak. Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, 2. eleme turundan başladığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sırasıyla Litvanya'nın Zalgiris, Slovenya'nın Olimpija ve Norveç'in Molde takımlarını geçerek gruplara girmiş ardından da 3. olarak UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı elde etmişti. Öte yandan çift maç eleme usulüne göre oynanacak bu eşleşmeyi geçen takım, son 16 turuna yükselecek. İşte, Galatasaray-Sparta Prag maçı hakkında bilgiler...
Galatasaray-Sparta Prag maçı 15 Şubat Perşembe günü (bugün) yapılacak. RAMS Park'ta saat 20.45'te başlayacak müsabaka, EXXEN platformundan yayımlanacak. Karşılaşmayı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Hernandez'in yardımcılıklarını ise Jose Naranjo ve Diego Sanchez Rojo yapacak.
Galatasaray'ın Avrupa kadrosu
Galatasaray'ın UEFA'ya bildirdiği kadroda şu futbolcular bulunuyor: Fernando Muslera, Günay Güvenç, Davinson Sanchez, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Serge Aurier, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Hakim Ziyech, Serge Oliveira, Lucas Torreira, Tanguy Ndombele, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi, Dries Mertens, Wilfried Zaha, Tete, Barış Alper Yılmaz, Carlos Vinicius.
Muhtemel 11
Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Sanchez, Berkan, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi