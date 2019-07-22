Galatasaray son transfer haberleri

Galatasaray son transfer haberleri

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde başarı için transferlerine hız verdi. Sarı- kırmızılı ekip 6 numaralı forma için mutlu sona yaklaşırken olabilecek ayrılıklara karşı da tek değil iki santrfor almanın peşine düştü.

Galatasaray son transfer haberleri - Sayfa 1

Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Galatasaray santrfor ve 6 numara bölgelerine takviye için gaza bastı. 

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Galatasaray son transfer haberleri - Sayfa 2

Marsilya'dan kiralanan Kostas Mitroglou'yla 1 sene sözleşmesi bulunan Galatasaray, Yunan golcüyle yollarını ayırması durumunda bir değil iki yıldız transferine hazırlanıyor! 

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Galatasaray son transfer haberleri - Sayfa 3

Fatih Terim yönetimden Şampiyonlar Ligi için net bir  golcü talep ederken Radamel Falcao, santrfor için ilk hedef. 

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Galatasaray son transfer haberleri - Sayfa 4

Mbaye Diagne'ye Suudi Arabistan temsilcisi Al Nasr dışında Çin'den de teklif geldiği öğrenildi! 

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