Galatasaray son transfer haberleri
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde başarı için transferlerine hız verdi. Sarı- kırmızılı ekip 6 numaralı forma için mutlu sona yaklaşırken olabilecek ayrılıklara karşı da tek değil iki santrfor almanın peşine düştü.
Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Galatasaray santrfor ve 6 numara bölgelerine takviye için gaza bastı.
121
Marsilya'dan kiralanan Kostas Mitroglou'yla 1 sene sözleşmesi bulunan Galatasaray, Yunan golcüyle yollarını ayırması durumunda bir değil iki yıldız transferine hazırlanıyor!
221
Fatih Terim yönetimden Şampiyonlar Ligi için net bir golcü talep ederken Radamel Falcao, santrfor için ilk hedef.
321
Mbaye Diagne'ye Suudi Arabistan temsilcisi Al Nasr dışında Çin'den de teklif geldiği öğrenildi!
421