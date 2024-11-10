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Galatasaray-Samsunspor maçında yapılan 10 Kasım koreografisi gündem oldu

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Galatasaray-Samsunspor maçında yapılan 10 Kasım koreografisi gündem oldu

Galatasaray taraftarları, Samsunspor maçı öncesinde bugün ölüm yıl dönümü olan Mustafa Kemal Atatürk için özel koreografi gerçekleştirdi.

Galatasaray-Samsunspor maçında yapılan 10 Kasım koreografisi gündem oldu

Süper Lig’in 12. haftasında Galatasaray’ın Samsunspor’u konuk ettiği mücadelede, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk unutulmadı.

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Galatasaray-Samsunspor maçında yapılan 10 Kasım koreografisi gündem oldu

Bugün ölüm yıl dönümü olan Mustafa Kemal Atatürk için tribünlerde koreografi yapıldı.

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Galatasaray-Samsunspor maçında yapılan 10 Kasım koreografisi gündem oldu

İki tribünde kartonlarla yapılan koreografide Kuzey Tribünü'nde iki büyük Türk bayrağı arasında Ulu Önder Atatürk'ün silueti oluşturuldu. Doğu Tribünü'nde ise "Dün, bugün, yarın, daima Atam izindeyiz" yazıldı.

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Galatasaray-Samsunspor maçında yapılan 10 Kasım koreografisi gündem oldu

Galatasaraylı futbolcular da ısınma sırasında üzerinde Atatürk'ün fotoğrafının yer aldığı tişörtler giydi.

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