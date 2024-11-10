Galatasaray-Samsunspor maçında yapılan 10 Kasım koreografisi gündem oldu
Galatasaray taraftarları, Samsunspor maçı öncesinde bugün ölüm yıl dönümü olan Mustafa Kemal Atatürk için özel koreografi gerçekleştirdi.
Süper Lig’in 12. haftasında Galatasaray’ın Samsunspor’u konuk ettiği mücadelede, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk unutulmadı.
Bugün ölüm yıl dönümü olan Mustafa Kemal Atatürk için tribünlerde koreografi yapıldı.
İki tribünde kartonlarla yapılan koreografide Kuzey Tribünü'nde iki büyük Türk bayrağı arasında Ulu Önder Atatürk'ün silueti oluşturuldu. Doğu Tribünü'nde ise "Dün, bugün, yarın, daima Atam izindeyiz" yazıldı.
Galatasaraylı futbolcular da ısınma sırasında üzerinde Atatürk'ün fotoğrafının yer aldığı tişörtler giydi.