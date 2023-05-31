Galatasaray şampiyonluğu Florya’da taraftarıyla kutladı
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Spor Toto Süper Lig’de şampiyon olan Galatasaray’da futbolcular, teknik ekip ve yönetim kurulu üyeleri, şampiyonluğu Florya Metin Oktay Tesisleri’nde sarı-kırmızılı taraftarlarla kutladı.
Spor Toto Süper Lig’in 36. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı MKE Ankaragücü’nü 4-1 mağlup etti ve ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğu garantiledi.
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Maçın ardından İstanbul’da dönen sarı-kırmızılı kafile direkt Florya Metin Oktay Tesisleri’ne geldi.
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Taraftarlar, geç saat olmasına rağmen takımı tesislerde bekledi.
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Futbolcular, teknik ekip ve yönetim kurulu üyeleri, şarkılar ve marşlarla 23. Süper Lig şampiyonluğunu sarı-kırmızılı taraftarlarla doyasıya kutladı.
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