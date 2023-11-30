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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde nasıl tur atlar? İşte tüm ihtimaller

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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde nasıl tur atlar? İşte tüm ihtimaller

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5’inci haftasında konuk ettiği İngiltere ekibi Manchester United ile 3-3 berabere kaldı. Zorlu Manchester United maçı sonrası Galatasaray'ın gruptaki puan durumu ve tur atlayacağı ihtimaller merak ediliyor. Peki, Galatasaray kaçıncı sırada ve nasıl tur atlar? Şampiyonlar Ligi A Grubu puan durumunda son durum ne?

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde nasıl tur atlar? İşte tüm ihtimaller

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında Manchester United ile 3-3 berabere kaldı. 

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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde nasıl tur atlar? İşte tüm ihtimaller

Galatasaray grupta puanını 5'e çıkarırken Manchester United ise 4 puana ulaştı.

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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde nasıl tur atlar? İşte tüm ihtimaller

Bayern Münih - Kopenhag maçının 0-0 sona ermesiyle Galatasaray ve Kopenhag'ın puanları eşitlenmiş oldu. Puan durumunda 3. sırada olan sarı-kırmızılılar, grubun son maçında Kopenhag'a konuk olacak.

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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde nasıl tur atlar? İşte tüm ihtimaller

Şampiyonlar Ligi A Grubu puan durumu

1- Bayern Münih: 12 puan

2- Kopenhag: 5 puan

3- Galatasaray: 5 puan

4- Manchester United: 4 puan

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