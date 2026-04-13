Galatasaray puan kaybetti Yaser Asprilla taraftarı çıldırttı! Tepkiler sonrası geri adım
Galatasaray, Süper Lig'in 29. haftasında Kocaelispor'u ağırladı. Sarı kırmızılılar, mücadeleden 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Yaser Asprilla'nın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım gündem oldu.
Bu sonuçla beraber Galatasaray, 68 puana çıktı. Hafta başında Fenerbahçe'ye karşı 4 olan fark, bu kayıpla birlikte 2'ye indi. Son 2 maçından beraberlikle ayrılan Kocaelispor, puanını 35'e yükseltti.
Öte yandan Karşılaşma sonrası sarı-kırmızılı camiada puan kaybının üzüntüsü yaşanırken, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Yaser Asprilla’nın sosyal medya paylaşımı dikkat çekti.
Genç futbolcu, maçın hemen ardından gülümsediği bir fotoğrafı hesabından paylaştı. Asprilla’nın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, Galatasaray taraftarı genç oyuncuya sert tepki gösterdi.
Gelen yoğun tepkilerin ardından Yaser Asprilla geri adım attı. Kolombiyalı futbolcu, tartışma yaratan paylaşımını kısa süre içinde sosyal medya hesabından kaldırdı. Oyuncu ayrıca paylaşımlarını da yorumlara kapadı.