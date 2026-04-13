BIST 13.910
DOLAR 44,72
EURO 52,33
ALTIN 6.797,52

Galatasaray puan kaybetti Yaser Asprilla taraftarı çıldırttı! Tepkiler sonrası geri adım

Galatasaray puan kaybetti Yaser Asprilla taraftarı çıldırttı! Tepkiler sonrası geri adım

Galatasaray, Süper Lig'in 29. haftasında Kocaelispor'u ağırladı. Sarı kırmızılılar, mücadeleden 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Yaser Asprilla'nın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım gündem oldu.

Galatasaray puan kaybetti Yaser Asprilla taraftarı çıldırttı! Tepkiler sonrası geri adım - Resim: 1

Bu sonuçla beraber Galatasaray, 68 puana çıktı. Hafta başında Fenerbahçe'ye karşı 4 olan fark, bu kayıpla birlikte 2'ye indi. Son 2 maçından beraberlikle ayrılan Kocaelispor, puanını 35'e yükseltti.

Galatasaray puan kaybetti Yaser Asprilla taraftarı çıldırttı! Tepkiler sonrası geri adım - Resim: 2

Öte yandan Karşılaşma sonrası sarı-kırmızılı camiada puan kaybının üzüntüsü yaşanırken, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Yaser Asprilla’nın sosyal medya paylaşımı dikkat çekti.

Galatasaray puan kaybetti Yaser Asprilla taraftarı çıldırttı! Tepkiler sonrası geri adım - Resim: 3

Genç futbolcu, maçın hemen ardından gülümsediği bir fotoğrafı hesabından paylaştı. Asprilla’nın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, Galatasaray taraftarı genç oyuncuya sert tepki gösterdi.

Galatasaray puan kaybetti Yaser Asprilla taraftarı çıldırttı! Tepkiler sonrası geri adım - Resim: 4

Gelen yoğun tepkilerin ardından Yaser Asprilla geri adım attı. Kolombiyalı futbolcu, tartışma yaratan paylaşımını kısa süre içinde sosyal medya hesabından kaldırdı. Oyuncu ayrıca paylaşımlarını da yorumlara kapadı.

