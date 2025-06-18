Galatasaray, Osimhen'in alternatifini buldu
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Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, Victor Osimhen transferinde pürüz çıkmasına karşı B planını hazırladı.
Galatasaray'da attığı gollerle şampiyonluğa büyük katkı sunan Nijeryalı golcü Victor Osimhen'in geleceği belirsizliğini koruyor. Galatasaray ise Osimhen'in takımda kalmaması ihtimaline karşı alternatif planları masada tutuyor.
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Bu kapsamda Chelsea’de forma giyen 23 yaşındaki Senegalli forvet Nicolas Jackson'ın ismi ön plana çıktı.
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Osimhen transferinde pürüz çıkarsa, Chelsea ile resmi temas kurulacak.
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Oyuncunun Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi'nde olmasından dolayı Türkiye'ye gelebileceği gelen bilgiler arasında.
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