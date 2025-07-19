Galatasaray Osimhen'e kavuşuyor! İstanbul'a geliş tarihi açıklandı
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Galatasaray'da, Victor Osimhen hasreti son buluyor. İtalyan ekibiyle her konuda anlaşma sağlayan sarı-kırmızılı ekipte, Nijeryalı golcünün İstanbul'a geliş tarihi hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.
Galatasaray, Osimhen için uzun süredir pazarlık halinde olduğu Napoli ile her konuda anlaşmaya vardı.
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Galatasaray, yıldız golcü için Napoli'ye 40 milyon Euro peşin, 35 milyon Euro'yu ise 2026 yılına kadar iki taksitle ödeyecek.
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Ayrıca kulüpler arasında yapılacak protokol gereğince Osimhen, 2 yıl boyunca bir Serie A takımına transfer olamayacak.
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Napoli'nin, Nijeryalı santraforun sonraki satışından pay talebinden de vazgeçtiği belirtildi.
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