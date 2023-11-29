Galatasaray, Manchester United'a karşı! Dev maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11)
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında bugün sahasında İngiltere temsilcisi Manchester United ile karşılaşacak.
A Grubu'nda çıktığı 4 maçta birer galibiyet ve beraberlik alan, 2 kez de yenilen sarı-kırmızılı takım, 4 puan topladı. Galatasaray, Almanya temsilcisi Bayern Münih'in yenilgisiz lider olduğu grupta averajla Danimarka'nın Kopenhag takımının ardından 3. sırada bulunuyor.
112
Manchester United ise aldığı 1 galibiyetle 3 puan elde etti ve 5. haftaya son sırada girdi.
212
Galatasaray, İngiliz temsilcisi ile deplasmanda yaptığı maçı 3-2 kazanmıştı.
312
Galatasaray'ın muhtemel 11'i
Muslera, Boey-Nelsson-Abdülkerim-Angelino, Torreira-Kaan, Zaha-Mertens-Kerem, Icardi
412