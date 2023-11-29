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Galatasaray, Manchester United'a karşı! Dev maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11)

Galatasaray, Manchester United'a karşı! Dev maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11)

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında bugün sahasında İngiltere temsilcisi Manchester United ile karşılaşacak.

Galatasaray, Manchester United'a karşı! Dev maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11)

A Grubu'nda çıktığı 4 maçta birer galibiyet ve beraberlik alan, 2 kez de yenilen sarı-kırmızılı takım, 4 puan topladı. Galatasaray, Almanya temsilcisi Bayern Münih'in yenilgisiz lider olduğu grupta averajla Danimarka'nın Kopenhag takımının ardından 3. sırada bulunuyor.

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Galatasaray, Manchester United'a karşı! Dev maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11)

Manchester United ise aldığı 1 galibiyetle 3 puan elde etti ve 5. haftaya son sırada girdi.

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Galatasaray, Manchester United'a karşı! Dev maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11)

Galatasaray, İngiliz temsilcisi ile deplasmanda yaptığı maçı 3-2 kazanmıştı.

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Galatasaray, Manchester United'a karşı! Dev maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11)

Galatasaray'ın muhtemel 11'i

Muslera, Boey-Nelsson-Abdülkerim-Angelino, Torreira-Kaan, Zaha-Mertens-Kerem, Icardi 

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