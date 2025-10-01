Galatasaray, Liverpool galibiyetiyle dev geliri kasaya koydu
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2.haftasında sahasında Liverpool'u 1-0 mağlup eden Galatasaray, önemli bir geliri de kasasına koydu.
UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabı 2. hafta maçında Galatasaray, Liverpool'u ağırladı.
RAMS Park'ta oynanan müsabaka, sarı-kırmızılıların 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golü, 16. dakikada penaltıdan Victor Osimhen kaydetti.
Bu skorun ardından Devler Ligi'ndeki ilk galibiyetini alan sarı-kırmızılılar, puanını 3'e yükseltti.
GALİBİYETLE BİRLİKTE KASA DA DOLDU
Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon ilk kez yenilen Liverpool ise 3 puanda kaldı.
Galatasaray'ın, Liverpool karşısında aldığı zaferin ardından kasası da doldu taştı.
Cimbom, Liverpool'u 1-0 yenmesiyle birlikte UEFA tarafından verilen galibiyet priminin sahibi oldu.
TOPLAM GELİR 31 MİLYON EUROYA ULAŞTI
Galatasaray, İngiliz ekibini yenerek kasasına 2 milyon 100 bin euroluk bir primi kasasına koydu.